النائب سليم الصايغ للـLBCI: نحن كمعارضة مع أن يكون هناك تشاور بين النواب في ما خص ملف الرئاسة ولكن الشياطين تكمن في التفاصيل واذا لم تأتينا ضمانات بأن الخيارات ستكون مفتوحة فنكون قد وقعنا في فخّ

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