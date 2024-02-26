وزارة الصحة التابعة لحماس: ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 29782 منذ اندلاع الحرب

ناشطون يرفعون لافتة على واجهة فندق "لوي فويتون" المستقبلي في باريس: "غرّموا الأغنياء"! (صورة)

ناشطون يرفعون لافتة على واجهة فندق "لوي فويتون" المستقبلي في باريس: "غرّموا الأغنياء"! (صورة)

أ.ف.ب: عشرات القتلى في هجوم على مسجد في بوركينا