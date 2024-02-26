الغارة الاسرائيلية في بعلبك استهدفت هنغارا ومبنى من طبقتين متباعدين بضعة امتار في تل صفية في نقطة واقعة في سهل بعلبك

احذروا إعادة تسخين الأرز... لا تتناولوه بعد مرور 24 ساعة!

احذروا إعادة تسخين الأرز... لا تتناولوه بعد مرور 24 ساعة!

الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة في الجليل الأعلى عند الحدود مع جنوب لبنان