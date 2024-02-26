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حزب الله: استهدفنا مقر قيادة فرقة الجولان في نفح بـ60 صاروخ كاتيوشا
آخر الأخبار
2024-02-26 | 09:42
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حزب الله: استهدفنا مقر قيادة فرقة الجولان في نفح بـ60 صاروخ كاتيوشا
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