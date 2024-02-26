وارسو واوتاوا تبحثان تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الدول المحتاجة

بحثت وارسو واوتاوا تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الدول التي تحتاج إليها، وفق ما أعلن رئيس وزراء بولندا الاثنين، في الوقت الذي يغلق فيه المزارعون البولنديون المعابر الحدودية ويرمون حمولة الشاحنات الأوكرانية.



وقال دونالد توسك "لقد ناقشنا كيف يمكن لكندا وبولندا أن تزيدا بشكل كبير فرص تصدير الحبوب الأوكرانية إلى البلدان التي تعاني من المجاعة وتحتاج إليها".



وأعرب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكندي جاستن ترودو عن استعداد وارسو "للمشاركة بفعالية، وحتى المشاركة في تمويل مثل هذه الاجراءات".



واعتبر توسك أن هذه الإجراءات "يمكن أن تمثل فائدة كبيرة للمزارعين البولنديين والأوروبيين، ولأوكرانيا ولأولئك الذين ينتظرون سلعا غذائية رخيصة الثمن في مناطق أخرى من العالم".

