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المجر تصادق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي

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2024-02-26 | 10:51
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المجر تصادق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي
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المجر تصادق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي

 
 
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