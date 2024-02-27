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21
o
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o
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بايدن: إسرائيل تعهدت بإجلاء عدد كبير من سكان رفح قبل البدء في عملية للقضاء على ما تبقى من حماس
آخر الأخبار
2024-02-27 | 00:42
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بايدن: إسرائيل تعهدت بإجلاء عدد كبير من سكان رفح قبل البدء في عملية للقضاء على ما تبقى من حماس
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