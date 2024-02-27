الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بايدن: إسرائيل تعهدت بإجلاء عدد كبير من سكان رفح قبل البدء في عملية للقضاء على ما تبقى من حماس

آخر الأخبار
2024-02-27 | 00:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بايدن: إسرائيل تعهدت بإجلاء عدد كبير من سكان رفح قبل البدء في عملية للقضاء على ما تبقى من حماس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بايدن: إسرائيل تعهدت بإجلاء عدد كبير من سكان رفح قبل البدء في عملية للقضاء على ما تبقى من حماس

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

إسرائيل

تعهدت

بإجلاء

البدء

عملية

للقضاء

LBCI التالي
بايدن يقول وقف إطلاق النار الموقت قد يساعد باتجاه حل الدولتين والتطبيع مع السعودية
بايدن: إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية خلال شهر رمضان
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:30

المصداقيّة وضمان جودة المنتجات هدف توتال للطاقات ماركتينغ لبنان من خلال تجهيز مختبريْن متنقّليْن لمراقبة جودة منتجاتها (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
06:23

غارات اسرائيلية على اطراف بلدة عيتا الشعب ومحيط تلة الراهب

LBCI
أمن وقضاء
06:20

اليونيفيل: الأحداث الأخيرة قد تعرض للخطر الحل السياسي لهذا الصراع

LBCI
أخبار دولية
06:16

الكرملين يحذر من موضوع ارسال قوات من دول أوروبية للقتال في أوكرانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:30

المصداقيّة وضمان جودة المنتجات هدف توتال للطاقات ماركتينغ لبنان من خلال تجهيز مختبريْن متنقّليْن لمراقبة جودة منتجاتها (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
06:23

غارات اسرائيلية على اطراف بلدة عيتا الشعب ومحيط تلة الراهب

LBCI
أمن وقضاء
06:20

اليونيفيل: الأحداث الأخيرة قد تعرض للخطر الحل السياسي لهذا الصراع

LBCI
أخبار دولية
06:16

الكرملين يحذر من موضوع ارسال قوات من دول أوروبية للقتال في أوكرانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-02-26

احذروا إعادة تسخين الأرز... لا تتناولوه بعد مرور 24 ساعة!

LBCI
منوعات
10:34

عملها كمؤثرة اجتماعية على وسائل التواصل الاجتماعي أنقذها وعائلتها من الإفلاس... صانعة محتوى تروي تجربتها! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-02-24

حادث أشبه بالحرب العالمية الثالثة... حفلة "دعارة" انتهت بمعركة سكاكين: والسبب صادم!

LBCI
آخر الأخبار
07:15

استهداف سيارة مدنية في المجادل (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

فادي ابراهيم بطل الشاشات وبطل مقاوم للمرض حتى آخر رمق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

حياة ١٣٠ شخصاً مهددة داخل مبنى في طرابلس... واضراب عمال البلديات يعرقل الحل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

بأيار ٢٠٢٤... في انتخابات بلدية أو ما في؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

"الاعتدال الوطني" يواصل جولته على الكتل النيابية لتسويق مبادرته الرئاسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حكومة فلسطين تستقيل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الكابينت الاسرائيلي يبحث خطة اقتحام رفح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الحرب الجوية بين اسرائيل وحزب الله تتوسع... وبعلبك في عين الاستهداف لاول مرة

LBCI
رياضة
13:35

مباراة لبنان والبحرين في كرة السلة.. كيف تبدو آخر التحضيرات من أرض الملعب؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:15

مقدّمة النشرة المسائيّة 26-02-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
07:18

انتشار الفيديو الأخير للقدير فادي ابراهيم من المستشفى: "صلواتنا معك"

LBCI
منوعات
09:16

"انشالله ما يصير لأن ما بتحملو"... ليلى عبد اللطيف توقعت وفاة أحد أفراد أسرتها والتوقع تحول الى حقيقة مفجعة! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
14:19

نهاية الربع الأول من مباراة لبنان والبحرين ضمن تصفيات كأس آسيا لكرة السلة بتقدم المنتخب اللبناني بنتيجة 21 - 13

LBCI
آخر الأخبار
07:15

استهداف سيارة مدنية في المجادل (فيديو)

LBCI
منوعات
06:48

شكّها في زوجها كان صحيحاً... وضع لها "السمّ" في الفطور مُستخدماً هذه الحبوب! (صور)

LBCI
منوعات
09:54

الكلمات العربية المنقوشة على فستانها كادت أن تودي بحياتها.... حاصروها في الشارع وهددوها بقطع رأسها! (فيديو)

LBCI
منوعات
11:38

أحرق أعضاءها خلال حملها وعنّفها جسديا وجنسيا... سنوات مرت على نيكول ككابوس لا ينتهي ورصاصة خلّصت حياتها!

LBCI
خبر عاجل
13:33

تابعوا مباراة المنتخب اللبناني ضد البحرين الليلة الساعة 9:00 مساء عبر شاشة الـ LB2 والموقع الالكتروني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More