الجزيرة عن هيئة البث الإسرائيلية: حزب الله قصف قاعدة للجيش الإسرائيلي خلال جولة رئيس الأركان

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المقاومة الإسلامية:‏ رداً على ‏العدوان على محيط مدينة بعلبك في البقاع ‌‎استهدفت المقاومة قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل ‏الجرمق بدفعة صاروخية كبيرة من عدّة راجمات