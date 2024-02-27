الجزيرة: غارة إسرائيلية على بلدة خربة سلم جنوبي لبنان

قلب أحمر من حسام حبيب لشيرين عبد الوهاب بعد أغنية "كدابة"

قلب أحمر من حسام حبيب لشيرين عبد الوهاب بعد أغنية "كدابة"

قيادي في حماس يقول لا تزال هناك فجوات كبيرة يتعين التعامل معها قبل وقف إطلاق النار