أمير قطر: تشاورنا خلال المحادثات مع الرئيس ماكرون بشأن مستقبل القضية الفلسطينية

الكرملين يحذر من موضوع ارسال قوات من دول أوروبية للقتال في أوكرانيا

الكرملين يحذر من موضوع ارسال قوات من دول أوروبية للقتال في أوكرانيا

متحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية لرويترز: عمليات البحر الأحمر لن تتوقف إلا عندما ينتهي "العدوان" الإسرائيلي على غزة ويرفع الحصار