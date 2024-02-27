الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أمير قطر: تشاورنا خلال المحادثات مع الرئيس ماكرون بشأن مستقبل القضية الفلسطينية
آخر الأخبار
2024-02-27 | 17:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أمير قطر: تشاورنا خلال المحادثات مع الرئيس ماكرون بشأن مستقبل القضية الفلسطينية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
تشاورنا
المحادثات
الرئيس
ماكرون
مستقبل
القضية
الفلسطينية
التالي
الكرملين يحذر من موضوع ارسال قوات من دول أوروبية للقتال في أوكرانيا
متحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية لرويترز: عمليات البحر الأحمر لن تتوقف إلا عندما ينتهي "العدوان" الإسرائيلي على غزة ويرفع الحصار
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
منوعات
04:23
موقف مضحك لطفل رضيع... شاهدوا رد فعله عند سماع شخير والده المدوي (فيديو)
منوعات
04:23
موقف مضحك لطفل رضيع... شاهدوا رد فعله عند سماع شخير والده المدوي (فيديو)
0
آخر الأخبار
04:15
التحكم المروري: انقلاب حاوية عن ضهر شاحنة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه سوق السمك والأضرار مادية والسير الى تحسن تدريجي
آخر الأخبار
04:15
التحكم المروري: انقلاب حاوية عن ضهر شاحنة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه سوق السمك والأضرار مادية والسير الى تحسن تدريجي
0
صحف اليوم
04:09
توضيح وزير الدفاع على مقال "الشرق الاوسط"
صحف اليوم
04:09
توضيح وزير الدفاع على مقال "الشرق الاوسط"
0
آخر الأخبار
04:09
وزارة الصحة في غزة: استشهاد 29954 شخصا وإصابة 70325 جراء العمليات الإسرائيلية في غزة منذ 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
04:09
وزارة الصحة في غزة: استشهاد 29954 شخصا وإصابة 70325 جراء العمليات الإسرائيلية في غزة منذ 7 تشرين الأول
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
04:23
موقف مضحك لطفل رضيع... شاهدوا رد فعله عند سماع شخير والده المدوي (فيديو)
منوعات
04:23
موقف مضحك لطفل رضيع... شاهدوا رد فعله عند سماع شخير والده المدوي (فيديو)
0
آخر الأخبار
04:15
التحكم المروري: انقلاب حاوية عن ضهر شاحنة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه سوق السمك والأضرار مادية والسير الى تحسن تدريجي
آخر الأخبار
04:15
التحكم المروري: انقلاب حاوية عن ضهر شاحنة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه سوق السمك والأضرار مادية والسير الى تحسن تدريجي
0
صحف اليوم
04:09
توضيح وزير الدفاع على مقال "الشرق الاوسط"
صحف اليوم
04:09
توضيح وزير الدفاع على مقال "الشرق الاوسط"
0
آخر الأخبار
04:09
وزارة الصحة في غزة: استشهاد 29954 شخصا وإصابة 70325 جراء العمليات الإسرائيلية في غزة منذ 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
04:09
وزارة الصحة في غزة: استشهاد 29954 شخصا وإصابة 70325 جراء العمليات الإسرائيلية في غزة منذ 7 تشرين الأول
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:11
بايدن: إسرائيل توافق على وقف عملياتها العسكرية في رمضان
أخبار دولية
17:11
بايدن: إسرائيل توافق على وقف عملياتها العسكرية في رمضان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
هل يواجه حزب الله اسرائيل اذا نفذت تهديداتها بالحرب الشاملة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
هل يواجه حزب الله اسرائيل اذا نفذت تهديداتها بالحرب الشاملة؟
0
منوعات
2024-02-27
أمام عائلته وآلاف المتفرجين في ملعب رياضي.... أعدمته طالبان بـ 5 طلقات نارية وهذه هي جريمته!
منوعات
2024-02-27
أمام عائلته وآلاف المتفرجين في ملعب رياضي.... أعدمته طالبان بـ 5 طلقات نارية وهذه هي جريمته!
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-13
إسرائيل والعالم: "مش ماشي الحال"
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-13
إسرائيل والعالم: "مش ماشي الحال"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:05
رئيس الأركان الاسرائيلي: حزب الله سيدفع ثمنا باهظا جدا إذا واصل هجماته على إسرائيل
أخبار دولية
16:05
رئيس الأركان الاسرائيلي: حزب الله سيدفع ثمنا باهظا جدا إذا واصل هجماته على إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
الى محبّي الفن: اقصدوا الدوحة!
تقارير نشرة الاخبار
13:59
الى محبّي الفن: اقصدوا الدوحة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
هل تُنتِج إيران قنبلتها النووية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:58
هل تُنتِج إيران قنبلتها النووية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
صراع القرن بين أرمينيا وأذربيجان هل تنجح مفاوضات ألمانيا في إنهائه؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
صراع القرن بين أرمينيا وأذربيجان هل تنجح مفاوضات ألمانيا في إنهائه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بالنافعة مش ماشي الحال والحلّ يُدرس في الكواليس
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بالنافعة مش ماشي الحال والحلّ يُدرس في الكواليس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الجمهور اللبناني اثبت انه سند لمنتخبه الذي بدوره كلل هذا الدعم المعنوي بفوز كبير
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الجمهور اللبناني اثبت انه سند لمنتخبه الذي بدوره كلل هذا الدعم المعنوي بفوز كبير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الضحك المعاصر: ما هو الستاند اب كوميدي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الضحك المعاصر: ما هو الستاند اب كوميدي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل يتغير الموقف الاسرائيليّ في شأن التوصل إلى اتفاق أسرى؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل يتغير الموقف الاسرائيليّ في شأن التوصل إلى اتفاق أسرى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
هل يواجه حزب الله اسرائيل اذا نفذت تهديداتها بالحرب الشاملة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
هل يواجه حزب الله اسرائيل اذا نفذت تهديداتها بالحرب الشاملة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
10:33
كابتن يُنقذ الركاب من كارثة تصادم بين طائرتين بالجو فوق خليج عدن... وهذه التفاصيل
منوعات
10:33
كابتن يُنقذ الركاب من كارثة تصادم بين طائرتين بالجو فوق خليج عدن... وهذه التفاصيل
2
رياضة
16:30
نقل لاعب كرة قدم شهير إلى المستشفى بسبب مرض دماغي حاد: "كل عائلة كرة القدم تفكّر فيك"
رياضة
16:30
نقل لاعب كرة قدم شهير إلى المستشفى بسبب مرض دماغي حاد: "كل عائلة كرة القدم تفكّر فيك"
3
صحف اليوم
23:55
لائحة لمرشحي الخيار الثالث للرئاسة (الانباء الكويتية)
صحف اليوم
23:55
لائحة لمرشحي الخيار الثالث للرئاسة (الانباء الكويتية)
4
منوعات
10:46
امرأة تروي تجربتها في الدعارة منذ بلوغها 14 عاما فقط... وهذا ما نصحت النساء به!
منوعات
10:46
امرأة تروي تجربتها في الدعارة منذ بلوغها 14 عاما فقط... وهذا ما نصحت النساء به!
5
أخبار لبنان
12:05
رويترز: "حزب الله" سيوقف إطلاق النار إذا وافقت "حماس" على هدنة مع إسرائيل ما لم يستمر قصف لبنان
أخبار لبنان
12:05
رويترز: "حزب الله" سيوقف إطلاق النار إذا وافقت "حماس" على هدنة مع إسرائيل ما لم يستمر قصف لبنان
6
فنّ
16:00
خلال مداهمة... ضبط أكثر من 70 سلاحاً نارياً في منزل ممثل عالمي!
فنّ
16:00
خلال مداهمة... ضبط أكثر من 70 سلاحاً نارياً في منزل ممثل عالمي!
7
أخبار لبنان
04:55
جنبلاط: عائلة روتشيلد حسمت مصير فلسطين بوعد بلفور
أخبار لبنان
04:55
جنبلاط: عائلة روتشيلد حسمت مصير فلسطين بوعد بلفور
8
منوعات
12:59
مافيا إيطالية تنتقم من كاهن... وضعت مادة مسممة بدلاً من الخمر في كأس المناولة!
منوعات
12:59
مافيا إيطالية تنتقم من كاهن... وضعت مادة مسممة بدلاً من الخمر في كأس المناولة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More