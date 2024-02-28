هنية: جيش العدو يمثل أحد أحط الجيوش التي عرفتها البشرية في تاريخها

هنية: على العالم خصوصا الدول العربية التصدي لهذا العدو وكبح جماحه لثنيه عن غزو رفح

هنية: على العالم خصوصا الدول العربية التصدي لهذا العدو وكبح جماحه لثنيه عن غزو رفح

هنية: نؤكد للصهاينة والولايات المتحدة أن ما عجزوا عن فرضه في الميدان لن يأخذوه بمكائد السياسة