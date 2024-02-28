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بيروت
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o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
16
o
الجنوب
17
o
البقاع
10
o
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جادة شارل مالك - الاشرفية بالاتجاهين
آخر الأخبار
2024-02-28 | 09:02
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جادة شارل مالك - الاشرفية بالاتجاهين
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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