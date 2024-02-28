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رويترز: ميتش مكونيل يعلن تنحيه عن زعامة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي في تشرين الثاني المقبل

آخر الأخبار
2024-02-28 | 12:50
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رويترز: ميتش مكونيل يعلن تنحيه عن زعامة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي في تشرين الثاني المقبل
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رويترز: ميتش مكونيل يعلن تنحيه عن زعامة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي في تشرين الثاني المقبل

 
 
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