نصار لـ"حوار المرحلة": كل النشاطات السياحية التي نقوم بها في هذه الايام هي نوع من المقاومة وكنا نتمنى كمواطنين أن لا تنعكس الحرب في غزة على لبنان ولكن العدو الاسرائيلي يجد دائما مبررات للاعتداء على سيادتنا

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