نصار لـ"حوار المرحلة": أي اعتداء على الاراضي اللبناني هو اعتداء على سيادتنا ووجود مجموعات غير لبنانية على ارض لبنان هو شكل من اشكال ضرب السيادة اللبنانية

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