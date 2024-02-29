الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
24
o
الجنوب
20
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
24
o
الجنوب
20
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
درغام للـLBCI: نطالب رئيس الجمهورية المقبل والحكومة المقبلة بالاستراتيجية الدفاعية كي يكون قرار الحرب والسلم في يد الدولة اللبنانية
آخر الأخبار
2024-02-29 | 03:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
درغام للـLBCI: نطالب رئيس الجمهورية المقبل والحكومة المقبلة بالاستراتيجية الدفاعية كي يكون قرار الحرب والسلم في يد الدولة اللبنانية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
للـLBCI:
نطالب
الجمهورية
المقبل
والحكومة
المقبلة
بالاستراتيجية
الدفاعية
الحرب
والسلم
الدولة
اللبنانية
التالي
درغام للـLBCI: بناء الدولة يتطلّب مصارحة الناس بالمشاكل ووضع الإصلاحات
درغام للـLBCI: نحن بحاجة إلى تفاهم مار مخايل 2 أي إلى تصحيح شوائب التفاهم الأساسيّ وهذا لا يعني أنّنا نقطع علاقاتنا مع حزب الله
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
الساحة الفنية تودع الممثل فادي ابراهيم
تقارير نشرة الاخبار
07:53
الساحة الفنية تودع الممثل فادي ابراهيم
0
آخر الأخبار
07:51
متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: مجلس الوزراء لا يزال يبحث فرض قيود على الصلاة في المسجد الأقصى في رمضان
آخر الأخبار
07:51
متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: مجلس الوزراء لا يزال يبحث فرض قيود على الصلاة في المسجد الأقصى في رمضان
0
أخبار دولية
07:49
مقتل زعيم المعارضة في تشاد في هجوم للجيش على مقر حزبه
أخبار دولية
07:49
مقتل زعيم المعارضة في تشاد في هجوم للجيش على مقر حزبه
0
موضة وجمال
07:49
ظاهرة هوس "طفلات سيفورا" بمستحضرات التجميل تثير القلق على صحتهن النفسية والجسدية!
موضة وجمال
07:49
ظاهرة هوس "طفلات سيفورا" بمستحضرات التجميل تثير القلق على صحتهن النفسية والجسدية!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
الساحة الفنية تودع الممثل فادي ابراهيم
تقارير نشرة الاخبار
07:53
الساحة الفنية تودع الممثل فادي ابراهيم
0
آخر الأخبار
07:51
متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: مجلس الوزراء لا يزال يبحث فرض قيود على الصلاة في المسجد الأقصى في رمضان
آخر الأخبار
07:51
متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: مجلس الوزراء لا يزال يبحث فرض قيود على الصلاة في المسجد الأقصى في رمضان
0
أخبار دولية
07:49
مقتل زعيم المعارضة في تشاد في هجوم للجيش على مقر حزبه
أخبار دولية
07:49
مقتل زعيم المعارضة في تشاد في هجوم للجيش على مقر حزبه
0
موضة وجمال
07:49
ظاهرة هوس "طفلات سيفورا" بمستحضرات التجميل تثير القلق على صحتهن النفسية والجسدية!
موضة وجمال
07:49
ظاهرة هوس "طفلات سيفورا" بمستحضرات التجميل تثير القلق على صحتهن النفسية والجسدية!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-02-28
"My Way" بصوت فادي إبراهيم... الجمهور يستذكر صوته الساحر بالغناء (فيديو)
فنّ
2024-02-28
"My Way" بصوت فادي إبراهيم... الجمهور يستذكر صوته الساحر بالغناء (فيديو)
0
منوعات
2024-02-26
في حادثة غريبة ومرعبة... قطار اجتاز 70 كيلومتراً من دون سائق وكتل خشبية أوقفته: إليكم ما حصل!
منوعات
2024-02-26
في حادثة غريبة ومرعبة... قطار اجتاز 70 كيلومتراً من دون سائق وكتل خشبية أوقفته: إليكم ما حصل!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-02-06
كانت تغسل يديها حتى النزيف... غرسة دماغية تعالج امرأة من اضطراب الوسواس القهري: إليكم قصتها! (صور)
علوم وتكنولوجيا
2024-02-06
كانت تغسل يديها حتى النزيف... غرسة دماغية تعالج امرأة من اضطراب الوسواس القهري: إليكم قصتها! (صور)
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-14
دوائر جبل لبنان العقارية إلى العمل في هذا التاريخ…
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-14
دوائر جبل لبنان العقارية إلى العمل في هذا التاريخ…
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
الساحة الفنية تودع الممثل فادي ابراهيم
تقارير نشرة الاخبار
07:53
الساحة الفنية تودع الممثل فادي ابراهيم
0
أخبار دولية
14:09
اسرائيل تخوض مفاوضات صفقة الأسرى من جهة وتضع يدها على الزناد من جهة أخرى
أخبار دولية
14:09
اسرائيل تخوض مفاوضات صفقة الأسرى من جهة وتضع يدها على الزناد من جهة أخرى
0
أخبار لبنان
14:06
شبكة تكنولوجية مصرفية للحد من استخدام الكاش في القطاع الصحي
أخبار لبنان
14:06
شبكة تكنولوجية مصرفية للحد من استخدام الكاش في القطاع الصحي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
محاولات رئاسية أخيرة لإبقاء مبابي في باريس سان جرمان
تقارير نشرة الاخبار
13:51
محاولات رئاسية أخيرة لإبقاء مبابي في باريس سان جرمان
0
أخبار دولية
13:48
شمال غزة يموت جوعاً..
أخبار دولية
13:48
شمال غزة يموت جوعاً..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تكتل الإعتدال في محطتين اليوم..
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تكتل الإعتدال في محطتين اليوم..
0
أخبار دولية
13:46
ما الذي يجمع الحرير بالمجوهرات؟
أخبار دولية
13:46
ما الذي يجمع الحرير بالمجوهرات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بين الرئيس الفرنسي وأمير قطر... الكافيار والكركند وغيرها
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بين الرئيس الفرنسي وأمير قطر... الكافيار والكركند وغيرها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية تتأثر بحرب غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية تتأثر بحرب غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:41
مجلس الوزراء يقرّ بند التقديمات الاجتماعية... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
12:41
مجلس الوزراء يقرّ بند التقديمات الاجتماعية... إليكم التفاصيل
2
اقتصاد
10:36
إليكم تسعيرة تعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شهر شباط
اقتصاد
10:36
إليكم تسعيرة تعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شهر شباط
3
فنّ
13:54
قبل يوم واحد من دفنه... رحيل والدة الممثل فادي ابراهيم: "أخفوا عنها خبر وفاته" وهذا ما كشفته معلومات الـLBCI
فنّ
13:54
قبل يوم واحد من دفنه... رحيل والدة الممثل فادي ابراهيم: "أخفوا عنها خبر وفاته" وهذا ما كشفته معلومات الـLBCI
4
آخر الأخبار
12:36
وفاة والدة الممثل الراحل فادي إبراهيم
آخر الأخبار
12:36
وفاة والدة الممثل الراحل فادي إبراهيم
5
منوعات
10:03
ضيف هاجم العروس في حفل زفافها ودفعها أرضاً... دمّر مكان الحفل وهذه التفاصيل!
منوعات
10:03
ضيف هاجم العروس في حفل زفافها ودفعها أرضاً... دمّر مكان الحفل وهذه التفاصيل!
6
خبر عاجل
12:31
بيان قطري فرنسي مشترك: تشديد على الحاجة الماسة لانتخاب رئيس لبناني ومواصلة التنسيق بشأن هذه المسألة
خبر عاجل
12:31
بيان قطري فرنسي مشترك: تشديد على الحاجة الماسة لانتخاب رئيس لبناني ومواصلة التنسيق بشأن هذه المسألة
7
منوعات
07:57
بقرة تعترض على زواج ثنائي أثناء حفل الزفاف... فيديو طريف يظهر رد فعلها! (فيديو)
منوعات
07:57
بقرة تعترض على زواج ثنائي أثناء حفل الزفاف... فيديو طريف يظهر رد فعلها! (فيديو)
8
منوعات
08:09
امرأة تثير استياء السكان وتتلقى شكوى من المجلس البلدي... والسبب باب منزلها؟! (فيديو)
منوعات
08:09
امرأة تثير استياء السكان وتتلقى شكوى من المجلس البلدي... والسبب باب منزلها؟! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More