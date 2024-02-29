درغام للـLBCI: بناء الدولة يتطلّب مصارحة الناس بالمشاكل ووضع الإصلاحات

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درغام للـLBCI: حزب الله يملك القوة العسكرية التي توجع إسرائيل في حال اندلاع الحرب لكن إسرائيل مدعومة من أميركا وغيرها من الدول بينما لبنان متروك ولا يملك مقومات الصمود