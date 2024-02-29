رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"رويترز": هناك حديث جدي قد يكون مطلع الأسبوع المقبل عن وقف العلميات العسكرية في غزة يسمى "تفاهم رمضان"

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