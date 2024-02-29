ميقاتي لـ"رويترز": وقف القتال في غزة سيطلق المحادثات حول التهدئة في لبنان وأثق أن حزب الله سيوقف إطلاق النار إذا فعلت إسرائيل الشيء نفسه

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