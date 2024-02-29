مخزومي لـ"جدل": بغياب رئيس الجمهورية وفي ظلّ حكومة تصريف أعمال نحن مجبرين كنواب أن نقوم بمبادرة ما والنواب الذين شاركوا في هذه المبادرة قد وقّعوا على خريطة طريق واحدة ونحن فريق متجانس

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