النائب غسان حاصباني لـ"جدل": نحن فريق متكامل من كتل مختلفة ونؤمن بالدور الذي يلعبه مخزومي بخلق نوع من الافكار والحوارات خارج المجلس وقد تلقفها المجتمع الدولي ورأى أنه بإمكاننا ان نتفق في مكان ما

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