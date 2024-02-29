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النائب غسان حاصباني لـ"جدل": نحن فريق متكامل من كتل مختلفة ونؤمن بالدور الذي يلعبه مخزومي بخلق نوع من الافكار والحوارات خارج المجلس وقد تلقفها المجتمع الدولي ورأى أنه بإمكاننا ان نتفق في مكان ما

آخر الأخبار
2024-02-29 | 14:20
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النائب غسان حاصباني لـ&quot;جدل&quot;: نحن فريق متكامل من كتل مختلفة ونؤمن بالدور الذي يلعبه مخزومي بخلق نوع من الافكار والحوارات خارج المجلس وقد تلقفها المجتمع الدولي ورأى أنه بإمكاننا ان نتفق في مكان ما
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النائب غسان حاصباني لـ"جدل": نحن فريق متكامل من كتل مختلفة ونؤمن بالدور الذي يلعبه مخزومي بخلق نوع من الافكار والحوارات خارج المجلس وقد تلقفها المجتمع الدولي ورأى أنه بإمكاننا ان نتفق في مكان ما

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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