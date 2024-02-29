وزير الدفاع موريس سليم لـ"جدل": لدينا كامل الثقة بالجيش اللبناني وبتاريخه المشرّف وهو يقوم بواجبه الوطني على مدى عقود وأثبت انه جيش مميز بوحداته ومكوناته وقام بانجازات وطنية كبرى لحماية لبنان ولا نقبل ما يُتّهم به

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