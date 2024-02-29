وزير الدفاع لـ"جدل": حاولت استباق الامور قبل شغور موقع رئيس الاركان والمفتش العام في وزراة الدفاع وموقع المدير العام في الوزراة وسعيت قبل انتهاء ولاية الرئيس عون ان أعين في هذه المواقع ولكن قوبلت بـ"اشاحة الوجه" من قبل الجميع تقريبًا وكان اتجاههم نحو

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