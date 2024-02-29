سليم لـ"جدل": قلت لميقاتي حكومتنا لا يحق لها أن تقوم بتعيينات ولكن ممكن أن تحصل تفاهمات لدى القوى السياسية في البرلمان وتقبل استثنائيًا ان نعيّن في المواقع الشاغرة فرحب في الفكرة وانطلقت في اتصالاتي الا ان ميقاتي انكفأ وبدأ يتحدّث بالتمديد

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك