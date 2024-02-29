حاصباني لـ"جدل": الحكومة تصرّف الأعمال ولا يمكن محاسبتها وإقالتها لذا لا جدوى من العريضة التي يعمل عليها التيار الوطني الحر لمحاسبة ميقاتي

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