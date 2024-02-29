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مخزومي لـ"جدل": نحن ضدّ الامن الذاتي الذي يدفع ثمنه لبنان ويجب أن يُضبط هذا الأمن في العاصمة ضمن مؤسسات الدولة ووزارة الداخلية ومع المحافظ
آخر الأخبار
2024-02-29 | 15:06
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مخزومي لـ"جدل": نحن ضدّ الامن الذاتي الذي يدفع ثمنه لبنان ويجب أن يُضبط هذا الأمن في العاصمة ضمن مؤسسات الدولة ووزارة الداخلية ومع المحافظ
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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