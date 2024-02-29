درغام للـLBCI: نطالب رئيس الجمهورية المقبل والحكومة المقبلة بالاستراتيجية الدفاعية كي يكون قرار الحرب والسلم في يد الدولة اللبنانية

درغام للـLBCI: نطالب رئيس الجمهورية المقبل والحكومة المقبلة بالاستراتيجية الدفاعية كي يكون قرار الحرب والسلم في يد الدولة اللبنانية

درغام للـLBCI: نحن بحاجة إلى تفاهم مار مخايل 2 أي إلى تصحيح شوائب التفاهم الأساسيّ وهذا لا يعني أنّنا نقطع علاقاتنا مع حزب الله