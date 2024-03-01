المقاومة الاسلامية: بعد رصد ‌مجموعة من جنود الاحتلال الصهيوني كانت تستعد للتموضع في مستوطنة معيان باروخ قام ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏عند الساعة 01:07 من‎ ‎بعد ظهر يوم الجمعة 01-03-2024 ‏بإطلاق مسيرة هجومية ‏إنقضاضية بإتجاهها واصابتها مباشرة

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