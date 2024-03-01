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o
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متحدث بالبيت الأبيض: ليس لدينا معلومات كافية للتحقق من تعليقات الجيش الإسرائيلي بأن التدافع تسبب في سقوط قتلى في واقعة المساعدات أمس
آخر الأخبار
2024-03-01 | 15:31
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متحدث بالبيت الأبيض: ليس لدينا معلومات كافية للتحقق من تعليقات الجيش الإسرائيلي بأن التدافع تسبب في سقوط قتلى في واقعة المساعدات أمس
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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