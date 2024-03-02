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الجزيرة: شهداء ومصابون في قصف مدفعي إسرائيلي أثناء البحث عن الطعام بأرض زراعية في بيت حانون شمالي غزة
آخر الأخبار
2024-03-02 | 03:15
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الجزيرة: شهداء ومصابون في قصف مدفعي إسرائيلي أثناء البحث عن الطعام بأرض زراعية في بيت حانون شمالي غزة
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