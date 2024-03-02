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وزير الخارجية الفلسطيني: السلطة الشرعية الوحيدة التي ستعمل وتستمر في العمل في غزة هي الإدارة الفلسطينية

آخر الأخبار
2024-03-02 | 03:55
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وزير الخارجية الفلسطيني: السلطة الشرعية الوحيدة التي ستعمل وتستمر في العمل في غزة هي الإدارة الفلسطينية
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وزير الخارجية الفلسطيني: السلطة الشرعية الوحيدة التي ستعمل وتستمر في العمل في غزة هي الإدارة الفلسطينية

 
 
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