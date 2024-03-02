الجيش الإسرائيلي: استهدفنا سيارة جنوبي لبنان كانت تقل مسؤولين عن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل

مصادر أمنية مصرية: استئناف محادثات وقف إطلاق النار بغزة غدا في القاهرة

مصادر أمنية مصرية: استئناف محادثات وقف إطلاق النار بغزة غدا في القاهرة

رويترز نقلاً عن مصادر أمنية مصرية: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ستستأنف في القاهرة غدا