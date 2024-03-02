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مسؤولان أميركيان لـ"رويترز": أميركا تنفذ أول عملية إسقاط جوي للمساعدات على غزة بثلاث طائرات سي-130
آخر الأخبار
2024-03-02 | 09:25
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مسؤولان أميركيان لـ"رويترز": أميركا تنفذ أول عملية إسقاط جوي للمساعدات على غزة بثلاث طائرات سي-130
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