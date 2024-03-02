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مسؤول في البيت الأبيض: نائبة الرئيس الأميركيّ تلتقي عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بني جانتس الاثنين
آخر الأخبار
2024-03-02 | 12:47
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مسؤول في البيت الأبيض: نائبة الرئيس الأميركيّ تلتقي عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بني جانتس الاثنين
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