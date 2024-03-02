الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قيادي في حركة الحوثي: نحمّل رئيس وزراء بريطانيا سوناك مسؤولية غرق السفينة روبيمار
آخر الأخبار
2024-03-02 | 15:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قيادي في حركة الحوثي: نحمّل رئيس وزراء بريطانيا سوناك مسؤولية غرق السفينة روبيمار
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الحوثي:
نحمّل
وزراء
بريطانيا
سوناك
مسؤولية
السفينة
روبيمار
التالي
حادث سير "دمّرها" وصورة كشفت الحقيقة... خسرت قضية ضد شركة التأمين بقيمة 800 ألف دولار والسبب: شجرة العيد! (صور)
زعيم عصابة في هايتي يتوعد "بمحاربة" رئيس الوزراء
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
موضة وجمال
17:15
ملكة جمال العالم: ياسمينا زيتون تتفوق في تحدي عرض الازياء
موضة وجمال
17:15
ملكة جمال العالم: ياسمينا زيتون تتفوق في تحدي عرض الازياء
0
آخر الأخبار
17:14
الجزيرة: 8 شهداء بينهم 3 أطفال ومصابون ومفقودون في قصف إسرائيليّ استهدف منزلًا شرق رفح
آخر الأخبار
17:14
الجزيرة: 8 شهداء بينهم 3 أطفال ومصابون ومفقودون في قصف إسرائيليّ استهدف منزلًا شرق رفح
0
أخبار دولية
16:12
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: مغادرة زورق صيد مخطوف بلدة صومالية وعلى متنه مسلحين
أخبار دولية
16:12
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: مغادرة زورق صيد مخطوف بلدة صومالية وعلى متنه مسلحين
0
صحف اليوم
16:04
فتح أبواب المجلس رئاسيًا بين المدّ والجزر (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
16:04
فتح أبواب المجلس رئاسيًا بين المدّ والجزر (الأنباء الكويتية)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:14
الجزيرة: 8 شهداء بينهم 3 أطفال ومصابون ومفقودون في قصف إسرائيليّ استهدف منزلًا شرق رفح
آخر الأخبار
17:14
الجزيرة: 8 شهداء بينهم 3 أطفال ومصابون ومفقودون في قصف إسرائيليّ استهدف منزلًا شرق رفح
0
أخبار دولية
16:12
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: مغادرة زورق صيد مخطوف بلدة صومالية وعلى متنه مسلحين
أخبار دولية
16:12
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: مغادرة زورق صيد مخطوف بلدة صومالية وعلى متنه مسلحين
0
صحف اليوم
16:04
فتح أبواب المجلس رئاسيًا بين المدّ والجزر (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
16:04
فتح أبواب المجلس رئاسيًا بين المدّ والجزر (الأنباء الكويتية)
0
آخر الأخبار
15:44
قيادي حوثي: أمام رئيس وزراء بريطانيا فرصة لانتشال السفينة روبيمار من خلال السماح بدخول المساعدات غزة
آخر الأخبار
15:44
قيادي حوثي: أمام رئيس وزراء بريطانيا فرصة لانتشال السفينة روبيمار من خلال السماح بدخول المساعدات غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-23
ياسمينا زيتون ضمن افضل ٤٠ مشتركة في مسابقة ملكة جمال العالم
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-23
ياسمينا زيتون ضمن افضل ٤٠ مشتركة في مسابقة ملكة جمال العالم
0
رياضة
12:10
رسميا... إعارة داير إلى بايرن تتحول إلى تعاقد دائم
رياضة
12:10
رسميا... إعارة داير إلى بايرن تتحول إلى تعاقد دائم
0
منوعات
06:10
شائعات كثيرة تنتشر حول صحة كيت ميدلتون... وهذا ما أعلنه قصر كنسينغتون
منوعات
06:10
شائعات كثيرة تنتشر حول صحة كيت ميدلتون... وهذا ما أعلنه قصر كنسينغتون
0
امن وقضاء
12:55
تعميم أوصاف جثّة سيّدة مجهولة الهويّة تعرّضت للصّدم على أوتوستراد جونية
امن وقضاء
12:55
تعميم أوصاف جثّة سيّدة مجهولة الهويّة تعرّضت للصّدم على أوتوستراد جونية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
سباق البحرين في الفورمولا وان… ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:54
سباق البحرين في الفورمولا وان… ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بسام فريحة إسم لمع من لبنان الى الإمارات .. سيخلد للأبد في متحف في السعديات - أبو ظبي
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بسام فريحة إسم لمع من لبنان الى الإمارات .. سيخلد للأبد في متحف في السعديات - أبو ظبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من الحكواتي إلى المونودراما... هكذا تطور المسرح في عالمنا الشرقي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من الحكواتي إلى المونودراما... هكذا تطور المسرح في عالمنا الشرقي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الحرب الروسية الاوكرانية.. هل تنتهي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الحرب الروسية الاوكرانية.. هل تنتهي؟
0
أخبار لبنان
13:40
الصحافيّ اللبنانيّ بسام فريحة افتتح متحفه في أبو ظبي
أخبار لبنان
13:40
الصحافيّ اللبنانيّ بسام فريحة افتتح متحفه في أبو ظبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لماذا نسبة الاقتراع في الانتخابات الإيرانية متدنية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لماذا نسبة الاقتراع في الانتخابات الإيرانية متدنية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لقاء موسكو: هل يعبِّد الطريق أمام المصالحة الفلسطينية الشاملة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لقاء موسكو: هل يعبِّد الطريق أمام المصالحة الفلسطينية الشاملة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
كارثة صحية وبيئية في رفح وأوبئة لا تعد ولا تحصى!
تقارير نشرة الاخبار
13:27
كارثة صحية وبيئية في رفح وأوبئة لا تعد ولا تحصى!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الشارع الاسرائيلي يشتعل في سباق مع الوقت
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الشارع الاسرائيلي يشتعل في سباق مع الوقت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:22
الطقس يتحول الى ممطر بغزارة... إليكم التفاصيل
حال الطقس
02:22
الطقس يتحول الى ممطر بغزارة... إليكم التفاصيل
2
منوعات
07:56
خانها فانتقمت منه بطريقة "عبقرية"... هذا ما فعلته!
منوعات
07:56
خانها فانتقمت منه بطريقة "عبقرية"... هذا ما فعلته!
3
منوعات
11:59
"كنا نتحدث ونضحك ثم تطورت الأمور"... أقامت علاقة مع مديرها المتزوج وحملت منه: ما حصل بعدها غير متوقع!
منوعات
11:59
"كنا نتحدث ونضحك ثم تطورت الأمور"... أقامت علاقة مع مديرها المتزوج وحملت منه: ما حصل بعدها غير متوقع!
4
تقارير نشرة الاخبار
13:15
حوادث سقوط طائرات درونز تتكرر في لبنان: تشويش اسرائيلي وصلت تأثيراته إلى المتن وكسروان والعاصمة
تقارير نشرة الاخبار
13:15
حوادث سقوط طائرات درونز تتكرر في لبنان: تشويش اسرائيلي وصلت تأثيراته إلى المتن وكسروان والعاصمة
5
فنّ
06:27
هل قُتل حلمي بكر بالسمّ؟
فنّ
06:27
هل قُتل حلمي بكر بالسمّ؟
6
امن وقضاء
08:16
بالفيديو: حريق هائل يلتهم مخيما للنازحين
امن وقضاء
08:16
بالفيديو: حريق هائل يلتهم مخيما للنازحين
7
أخبار لبنان
02:13
المقاومة الإسلامية تنعى ٣ شهداء
أخبار لبنان
02:13
المقاومة الإسلامية تنعى ٣ شهداء
8
صحف اليوم
01:15
فرنجية مستاء من هذا الحراك... (نداء الوطن)
صحف اليوم
01:15
فرنجية مستاء من هذا الحراك... (نداء الوطن)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More