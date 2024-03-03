طقس غير مستقر لغاية الاثنين ومنخفض جويّ آخر

يسيطر طقس غير مستقر على لبنان لغاية الاثنين، لكن بفعالية ضعيفة بالمقارنة مع ساعات الفجر.

وتتدنّى درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على الجبال العالية نسبيًا.

ويُتوقّع أن يبدأ منخفض آخر، الأربعاء المقبل، فيشتد بين الجمعة والسبت ويحمل معه أمطارًا غزيرة وثلوج تلامس ١٤٠٠ متر.

وفي التفاصيل:

الأحد:

١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٤ و ٢٠ بقاعًا وبين ٨ و ١٨ على الـ ١٠٠٠

٢- الجوّ: غائم مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج ١٩٠٠متر

٣- الرياح: جنوبية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٥ hpa

٦- الرؤية: جيدة تسوء جبلًا بسبب الضباب

٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

الاثنين:

متقلب مع تساقط أمطار محلية، ثم يستقر الطقس مساءً، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٣ بقاعًا وبين ٧ و ١١ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠م/س.

الثلاثاء:

مستقر غائم جزئيًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٥ بقاعًا وبين ٨ و ١٣ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠م/س.