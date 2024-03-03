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وزارة الصحة في غزة: وفاة 15 طفلًا نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان

آخر الأخبار
2024-03-03 | 04:00
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وزارة الصحة في غزة: وفاة 15 طفلًا نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان
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وزارة الصحة في غزة: وفاة 15 طفلًا نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان

 
 
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