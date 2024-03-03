الجزيرة: 31 شهيدا وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية على مدينة رفح خلال 24 ساعة

اللجنة الممثلة للأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية: لإعلان الإضراب العام بدءًا من غد الاثنين ولمدّة أسبوع

اللجنة الممثلة للأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية: لإعلان الإضراب العام بدءًا من غد الاثنين ولمدّة أسبوع

فياض: المقاومة لم تستخدم إلا ٥% من قدراتها في المواجهة مع العدو الإسرائيلي