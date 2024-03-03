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o
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17
o
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18
o
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o
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19
o
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o
البقاع
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قصف مدفعي فسفوري على الخيام
آخر الأخبار
2024-03-03 | 07:36
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قصف مدفعي فسفوري على الخيام
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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