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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا ‏‎استهدفوا بالأسلحة المناسبة قوّة عسكرية صهيونية مقابل قرية الوزاني وحققوا ‏فيها إصابات مباشرة مما دفع قوات العدو لإطلاق قذائف دخانية للتغطية على عملية سحب ‏القتلى والجرحى بالمروحيّات من موقع الاستهداف

آخر الأخبار
2024-03-03 | 08:26
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا ‏‎استهدفوا بالأسلحة المناسبة قوّة عسكرية صهيونية مقابل قرية الوزاني وحققوا ‏فيها إصابات مباشرة مما دفع قوات العدو لإطلاق قذائف دخانية للتغطية على عملية سحب ‏القتلى والجرحى بالمروحيّات من موقع الاستهداف
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا ‏‎استهدفوا بالأسلحة المناسبة قوّة عسكرية صهيونية مقابل قرية الوزاني وحققوا ‏فيها إصابات مباشرة مما دفع قوات العدو لإطلاق قذائف دخانية للتغطية على عملية سحب ‏القتلى والجرحى بالمروحيّات من موقع الاستهداف

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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