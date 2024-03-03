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17
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
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18
o
الجنوب
18
o
البقاع
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عمان تقلص إنتاج النفط بواقع 42 ألف برميل يوميا حتى نهاية حزيران
آخر الأخبار
2024-03-03 | 09:54
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عمان تقلص إنتاج النفط بواقع 42 ألف برميل يوميا حتى نهاية حزيران
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