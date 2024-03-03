المقاومة الإسلامية: أثناء قيام ‏قوة مؤلّلة اسرائيلية بالتحرك في محيط موقع المالكية ‏قامت المقاومة‏ باستهدافها بعددٍ من قذائف المدفعية وحققت فيها ‏إصابات مباشرة

حماس: الاتفاق على هدنة ممكن خلال 24 إلى 48 ساعة

حماس: الاتفاق على هدنة ممكن خلال 24 إلى 48 ساعة

وزارة الصحة في غزة: استشهاد 30410 فلسطينيّين وإصابة 71700 آخرين في الهجوم العسكريّ الإسرائيليّ على القطاع منذ السابع من تشرين الأول