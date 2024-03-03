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o
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المقاومة الإسلامية: أثناء محاولة قوة إسرائيلية التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل رميش قامت المقاومة باستهدافها بالأسلحة الصاروخية وحققت فيها إصابات مباشرة
آخر الأخبار
2024-03-03 | 17:45
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المقاومة الإسلامية: أثناء محاولة قوة إسرائيلية التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل رميش قامت المقاومة باستهدافها بالأسلحة الصاروخية وحققت فيها إصابات مباشرة
*
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