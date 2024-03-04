إحصاءات غرفة التحكم المروري: 17 جريحًا في 11 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

المقاومة الاسلامية: أثناء محاولة ‏قوة إسرائيلية معادية بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل رميش ‌‌‎قام ‌‏مجاهدونا ‎ليل الأحد باستهدافها بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة

المقاومة الاسلامية: أثناء محاولة ‏قوة إسرائيلية معادية بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل رميش ‌‌‎قام ‌‏مجاهدونا ‎ليل الأحد باستهدافها بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة

المقاومة الإسلامية:‏ أثناء محاولة ‏قوة إسرائيلية من لواء غولاني التسلل إلى الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت ‏مقابل بلدة راميا ‌‎قامت المقاومة‏ بتفجير عبوة ناسفة كبيرة بالقوة واستهدفتها بعددٍ من قذائف ‏المدفعية وحققت فيها إصابات مباشرة