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المقاومة الاسلامية: أثناء محاولة ‏قوة إسرائيلية معادية بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل رميش ‌‌‎قام ‌‏مجاهدونا ‎ليل الأحد باستهدافها بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة

آخر الأخبار
2024-03-04 | 00:24
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المقاومة الاسلامية: أثناء محاولة ‏قوة إسرائيلية معادية بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل رميش ‌‌‎قام ‌‏مجاهدونا ‎ليل الأحد باستهدافها بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة
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المقاومة الاسلامية: أثناء محاولة ‏قوة إسرائيلية معادية بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل رميش ‌‌‎قام ‌‏مجاهدونا ‎ليل الأحد باستهدافها بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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المقاومة الإسلامية:‏ أثناء محاولة ‏قوة إسرائيلية معادية من لواء غولاني بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت ‏مقابل بلدة راميا ‌‎فجر ‏مجاهدونا عبوة ناسفة كبيرة بالقوة المتسللة ثم استهدفوها بعدد من قذائف ‏المدفعية وحققوا فيها إصابات
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