المقاومة الإسلامية:‏ أثناء محاولة ‏قوة إسرائيلية معادية من لواء غولاني بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت ‏مقابل بلدة راميا ‌‎فجر ‏مجاهدونا عبوة ناسفة كبيرة بالقوة المتسللة ثم استهدفوها بعدد من قذائف ‏المدفعية وحققوا فيها إصابات

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