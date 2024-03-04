قناة "القاهرة" الإخبارية: يوم ثان من المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزة مع تسجيل "تقدم ملحوظ"

وزارة الصحة في غزة: مقتل 30534 وإصابة 71920 جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر

وزارة الصحة في غزة: مقتل 30534 وإصابة 71920 جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر

"افتراء مقيت"... اتهمته بالتحرش بها عندما كانت في الـ16 ورده كان لاذعا: محاكمة المخرج التسعيني تنطلق في هذا التاريخ!