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وزارة الصحة في غزة: مقتل 30534 وإصابة 71920 جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر

آخر الأخبار
2024-03-04 | 03:33
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وزارة الصحة في غزة: مقتل 30534 وإصابة 71920 جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر
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وزارة الصحة في غزة: مقتل 30534 وإصابة 71920 جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر

 
 
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