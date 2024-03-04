هوكشتاين يلتقي وفدا من النواب ضم رئيس حزب الكتائب سامي الجميل والنائب الياس حنكش ونائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان والنائب جورج عقيص ورئيس حركة الإستقلال النائب ميشال معوض

المقاومة الإسلامية:‏ أثناء محاولة ‏قوة إسرائيلية من لواء غولاني التسلل إلى الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت ‏مقابل بلدة راميا ‌‎قامت المقاومة‏ بتفجير عبوة ناسفة كبيرة بالقوة واستهدفتها بعددٍ من قذائف ‏المدفعية وحققت فيها إصابات مباشرة

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