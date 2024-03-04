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الحوثيون: استهدفنا "السفينة الإسرائيلية إم.إس.سي سكاي" في بحر العرب

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2024-03-04 | 11:58
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الحوثيون: استهدفنا &quot;السفينة الإسرائيلية إم.إس.سي سكاي&quot; في بحر العرب
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الحوثيون: استهدفنا "السفينة الإسرائيلية إم.إس.سي سكاي" في بحر العرب

 
 
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